Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnafla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Doğan Mahallesi'nde, bisiklet ve motor tamircisi esnafı ile bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, bisiklet ve motor tamircisi esnafı ile bir süre sohbet ederek, esnafın sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Kentte yapılan çalışmalar ile ilgili esnafa bilgiler aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, esnafın talep ve beklentilerini aldıklarını, yapılan çalışmaları esnafla paylaştıklarını dile getirdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden esnaflar, Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.

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