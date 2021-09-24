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Hırsızlar aşı olmaya giden ailenin evinden 700 bin liralık ziynet eşyasını çaldı

İHA

Hırsızlar aşı olmaya giden ailenin evinden 700 bin liralık ziynet eşyasını çaldı

Siirt’te kadın hırsızlar, girdikleri evden 8 dakika içinde 700 bin TL değerinde ziynet, döviz ve para çalarak kayıplara karıştı. Evleri soyulan ailenin ise hırsızlık anında aşı olmaya gittiği öğrenildi.
Siirt kent merkezinde bir eve giren kadın hırsızlar, 700 bin TL’lik altın, döviz ve para çaldı. Hırsızların apartmana girdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Yılların birikimini ağabeylerinin kasasına koyduklarını ve iki kadının tüm emeklerini çaldığını belirten Hüsamettin Ören, hırsızların yakalanıp çalınan ziynet eşyalarının bulunmasını istedi.
Ören, “Biz yıllardır esnaflık yapıyoruz. Dedemizden kalma mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Bu yılların birikimiyle üç beş kuruşumuz var. Bunu da kasada tutuyoruz. Şu anda ev halkının yarım saatliğine, 40 dakikalığına evden ayrılması neticesinde dilenci kılığında gelen iki kadın eve giriyor. Zili çalıp asansöre biniyor çıkıyor. Dairenin boş olduğunu nasıl anladılarsa bilmiyoruz ama daireye giriyorlar. Büyük ağabeyimizin dairesinde bütün birikimimizi ağabeyimizin kasasında saklıyoruz. Bizimkilerin yanı sıra dost, akrabaların bizde bıraktıkları emanetler var. Ablamlar olsun, teyzemlerin biriktirdiğimiz bütün birikimimiz. Bir miktar ziynet eşyası, bir miktar döviz, bir miktar TL olarak yaklaşık 600700 bin lira maliyetli birikim heba oldu gitti” dedi.
Hırsızlık anında ev halkının aşı olmaya gittiğini belirten Ören, aile fertleri çıkınca hırsızların eve girdiğini dile getirdi. Ören, “Bunlar çıkıyor daireyi çok kolay bir şekilde açıyorlar. Çok kısa süreliğine aşı olmak için ayrılmışlar evden. Toplam yarım saat evden uzak kaldıklarını sanmıyorum. Bunların girişi çıkışı toplam 8 ile 10 dakikada bu işi bitiriyorlar. Kapıyı açıyorlar, kartla içeri girip altüst ediyorlar. Anahtarları yatak odasında buluyorlar. Yatak odasından aldıkları anahtarla kasayı açıyorlar, kasayı boşaltıyorlar. Yaklaşık iki aydır vuku bulmuş bu olaydan sonra şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı. Büyük bir mağduriyetimiz bulunmaktadır. Hem bizim hem yakın akrabalarımızın bizde bıraktıkları emanetler toplu olarak gitmiştir. Yetkililerden bize yardımcı olmaları, mağduriyetimizin giderilmesi, bu hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanmaları, çalınan mallarımızın bulunmasını talep ediyorum. Bizim tek talebimiz bizim mağduriyetimizin giderilmesi. Elimizde apartman kameralarının görüntüleri var. Apartmana girişleri var. Belli görünüyorlar. Maskeli belki ama sanırım bu teknolojide o maskenin de çok önemi olmayabilir. Tespit etsinler mağduriyetimizi gidersinler diyoruz” diye konuştu.

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