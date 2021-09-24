Siirt’te yangına erken müdahale faciayı önledi

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Kirazlı köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve ve köy okuluna sıçradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Kirazlı köyünde bir evin odunluğunda meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Kısa sürede büyüyen yangın, odunluğun bitişiğindeki iki eve ve köy okuluna sıçradı. Durumu fark eden ev sahipleri jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine Şirvan ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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