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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’den Siirt’te gönül ve kardeşlik köprüsü

İHA

Rize’den Siirt’te gönül ve kardeşlik köprüsü

Rize'den bir kafile, 'RizeSiirt Dostluk Köprüsü Buluşması' projesi kapsamında Siirt'i gezdi.
Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize Ebrulu Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu ve 'Siirt Sosyal Girişimci Kadınlar Derneği’ Başkanı Nurten Temiz ve beraberlerindeki Siirt ve Rizeli kadınlardan oluşan heyet, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Botan Vadisi milli parkını gezen kadınlar, yüzlerce öyküye, türkülere konu olan eşsiz doğa güzelliğine sahip Botan Vadisine hayran kaldılar. Düzenlenen etkinliğin ardından, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize Ebrulu Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu öncülüğündeki heyet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt ve Rize arasında kurulan gönül ve kardeşlik köprülerinin bu projeyle daha da güçleneceğini belirtti. Siirt’in tarihi, kültür, sosyal ve turizm değerleri ile ilgili bilgiler aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, eşsiz doğa güzelliklere sahip Siirt, kültürel açıdan hem Mezopotamya, hem de Anadolu Uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahip olduğunu, bu kadim coğrafyada bin yıldan beri farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığını, Siirt’in bir hoşgörü ve huzur şehri olduğunu söyledi.
Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu, Rize ve Siirt heyetinden oluşan kadınlara teşekkür etti. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ise projeye desteklerinden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.

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