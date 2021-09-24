Siirt’te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, olayla ilgisi bulunan 4 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4'ü cezaevinde tutuklu bulunan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 16,36 gram metamfetamin, 1,3 gram kokain, 5,1 gram eroin ve 1,75 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. Cezaevinde tutuklu olan 4 şahsın işlemleri devam ederken, 2 firari şahsın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kentte operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.