Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 500 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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