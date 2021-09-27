Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, haftalık okul ziyaretleri programı kapsamında Siirt Lisesi ve Sancaklar Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk olarak Sancaklar Ortaokulunu ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, okulda incelemelerde bulunarak, sınıfları gezdi. Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, kendilerine kitap hediye etti. Daha sonra Siirt Lisesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek, öğrencilere çeşitli sorular sorup, eğitim ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve derslerine programlı bir şekilde çalışmalarını tavsiye eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Eğitilmiş bireyler, gelecekte en büyük güvencemiz olacaktır. İl genelinde eğitim kalitesinin daha da yükseltmek için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Okul ziyaretinde öğrencilerin sevgi gösterileri ile karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.

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