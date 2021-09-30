Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

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Siirt kent merkezinde 5 kişiye, cezaevinde tutuklu bulunan 1 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1’i cezaevinde tutuklu 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalanmış, çalışma kapsamında farklı zamanlarda 2 adet ara yakalama yapılmış olup yapılan ikamet aramalarında; 940 gram metamfetamin maddesi, 23,18 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Kentte operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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