Siirt’te yer altı çöp konteynerleri onarılarak bakımları yapılıyor

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Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki yeraltı çöp konteynerleri için onarım ve bakım çalışmaları başlattı.

Kent genelinde yer altı çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı için çalışmalarına devam eden Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yerin altında yer alan konteynerlerin kırılan demir kapakları, platform, asansör ve menteşeleri kaynak yardımıyla onarıldığı, çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.

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