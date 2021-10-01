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Kuraklıktan etkilenmeyen tek meyve ülke ekonomisine 40 milyon TL gelir sağlayacak Siirt'te nar hasadı başladı

İHA

Kuraklıktan etkilenmeyen tek meyve ülke ekonomisine 40 milyon TL gelir sağlayacak Siirt'te nar hasadı başladı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde yetiştirilen narın ilk hasadına başlandı. Kuraklıktan etkilenmeyen tek meyve olan nar ile ülke ekonomisine yıllık 40 milyon TL gelir sağlanacağı belirtildi.
Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 40 milyon lira gelir sağlayan ‘Zivzik’ narı hasadına başlandı. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, her yıl bu dönemde başlayan nar hasadının çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Demirhan, “Bugün Zivzik narı ile meşhur Şirvan ilçemizde ilk hasadını yapmak üzere Pirinçli köyünde bulunuyoruz. Şirvan ilçemizde 4 bin 500 dekar alanda Zivzik narı üretimi yapılmakta. 4 bin 500 dekar alanda yaklaşık 800 ton Zivzik narı hasadı elde edilmektedir. İlerde yapacağımız yeni yatırımlarla soğuk hava deposu ile tarımsal değerinin daha da arttırmak ve stoklama ve muhafaza koşullarının arttırılması üreticilerimizin daha üst düzeyde gelir elde etmek amacıyla çalışmalarımız devam edecektir. Zivzik narı hasadı ve bu yıl yaptığımız tüm hasatlarımızın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Siirt'te nar hasadının başlamasıyla ürünlerini depolara taşımaya başladıklarını belirten nar üreticilerinden Ruhi İrgav, topladıkları narları Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini söyledi. İrgav, “Bu seneki nar hasadımız bugün itibari ile başlamıştır. Bu yılki narımızın oldukça iri ve sulu olduğunu görüyoruz. Bu sene iklim çok kurak olduğu halde Allah’a çok şükür narlarımız bu durumdan çok etkilenmedi. Şimdi toplama zamanı. Hasat zamanı. Bu seneki narımız 3 liradan satılırsa çok iyi olur bizim için. Geçen yıl 2 liradan satılmıştı. Bu sene daha kaliteli bir nar ürettiğimizi düşünüyoruz. Narlarımızı toplayıp Siirt ilimize ve çevre illere göndererek vatandaşın tüketimine sunuyoruz” diye konuştu.
Siirt narının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirten üreticilerden Abdulalim İrgav, üretilen narın kilogramını 3 TL’den satacaklarını ifade etti.
Nar üreticilerinin yüksek rekolteden dolayı yüzlerinin güleceğini belirten nar üreticisi İrgav, “25 yıllık bir çiftçilik hayatımız var. Özellikle Zivzik narı üretimi, üzüm ve fıstık üzerindedir. Bu yılın ilk nar hasadıdır. Hasada başlıyoruz. Bu yıl ki hasadın hayırlı bereketli geçmesini diliyoruz. İyi bir fiyata gitmesini de diliyoruz” şeklinde konuştu.

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