ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

DHA

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te ATM´den para çekemeyen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, yardım etme bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Ö.C.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, ATM´lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları dolandırdığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım etme bahanesiyle yarlarına yaklaştığı vatandaşların hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı saptanan şüphelinin Ö.C.E. olduğu tespit edildi. Ekipler, dolandırıcılık olaylarının yaşandığı ATM'ler önünde önlem aldı. Ö.C.E., bir yaşlı vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Ö.C.E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU / M. Yücel DURAK / SİİRT/ DHA
2021-10-02 14:03:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 gözaltı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kuraklıktan etkilenmeyen tek meyve ülke ekonomisine 40 milyon TL gelir sağlayacak Siirt'te nar hasadı başladı
YEREL HABERLER Kuraklıktan etkilenmeyen tek meyve ülke ekonomisine ...
Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu
YEREL HABERLER Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla ...
Siirt’te yer altı çöp konteynerleri onarılarak bakımları yapılıyor
YEREL HABERLER Siirt’te yer altı çöp konteynerleri onarılarak ...
Siirt’te emniyet personellerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Siirt’te emniyet personellerine eğitim verildi
Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.