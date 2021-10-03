Halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'in Baykan ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı halı yıkama minibüsünde 33 Afgan göçmen yakalandı. .

Baykan ilçesinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üzerinde bir halı yıkama firmasının reklamı olan minübüse şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C.K., durmayarak, yola devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsten 33 Afgan göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-10-03 13:29:17



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