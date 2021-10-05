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Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli Bıttımda verim kaybı yaşayan çiftçi, fiyatların artmasından endişeli

İHA

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli Bıttımda verim kaybı yaşayan çiftçi, fiyatların artmasından endişeli

Siirt’te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı. Üreticiler bu yıl salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı.
Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl kuraklık nedeniyle salkımlar doluluk oranın az olması nedeni ile daha da yükseleceği belirtildi. Bu yıl yetersiz yağışın sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşandığını belirten Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, rekoltede yaşanan verim kaybının en büyük nedeninin kuraklık olduğunu söyledi. Bahçelerde üründe incelemelere devam ettiklerini dile getiren Kuyumcu, “Burası bölgenin en çok bıttım ağaçlarının olduğu yer olarak biliniyor. Görebildiğimiz kadarıyla bu bahçe meyve tutumu fazla ancak kuraklık nedeniyle iç dolumunun düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hasat tarihi normal Siirt fıstığından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşiyor. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla boş oranı yüksek bu bahçede özellikle. Meyve tutumundan ziyade boş oranının yüksek olmasının en önemli nedeni kuraklık olarak görünüyor” dedi.
Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını belirten üretici Hikmet Toprak, bu sene kuraklık nedeniyle salkımlarda ürünün içinin boş olduğunu söyledi. Bu sene kuraklık nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen Toprak, “Geçen seneye nazaran bıttımda ürün çok ama boş oranı da bu sene çok yüzde 30 ile 35 gibi. Kuraklıktan dolayı bu sene çiftçi zor durumda fiyatına gelirsek dışarıdan talep olursa fiyatı yükselecek, olmazsa bölgede bıttımı alan bir iki esnafımız var ne fiyat biçerlerse o olacak. Dışarıdan birileri almaya gelirse fiyatı yükselecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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