Siirt’te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

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Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak, maske dağıttı.

Siirt il genelinde Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara destek veren il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda Covid19 salgınında meydana gelmesi muhtemel artışın önüne geçebilmek maksadıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra ederek, vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını hatırlatan jandarma ekipleri, il genelinde yol kontrol noktaları ile Siirt üniversitesindeki öğrencilere maske dağıtarak, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemini ve araçlarda emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve maske dağıtımının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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