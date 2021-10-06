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KÖYDES değerlendirme toplantısı Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı

İHA

KÖYDES değerlendirme toplantısı Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 2021 yılı KÖYDES 2. değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 2021 mali yılında Siirt’te gelen 28 milyon 838 bin 985 liranın sektörel bazda ilçelere dağılımı yapıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, ilgili kurum müdürleri, İl Özel İdaresinin ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.
İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Siirt için tahsis edilen KÖYDES ödeneğinin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köy içme suyu alanlarında ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi yapıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, köylere yapılacak yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesini istedi. Vatandaş memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Vali Hacıbektaşoğlu, ilgili kaymakamlıklar ve İl Özel İdaresinin ilgili birimleri arasında koordinasyonun önemine değindi. Vali Hacıbektaşoğlu, köylerin alt yapılarının iyileştirilmesine yönelik planlanan proje ve çalışmaların zamanında ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden tamamlanması yönünde Kaymakamlar ve kurum yöneticilerine talimat verdi.
Toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması karar altına alındı.

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