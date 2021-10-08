Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı (2)

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ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki güvenlik toplantısının ardından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan metal-çinko fabrikasında inceleme yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu. Soylu ve beraberindeki heyet esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Soylu, ardından helikopterle Batman'a gitti.DHA-Politika Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU / M. Yücel DURAK / SİİRT/ DHA

2021-10-08 15:52:19



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