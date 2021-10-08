Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) TürkKatar ortaklığıyla yapılan çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde incelemede bulunarak yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, Siirt'te devlet desteği ile yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin faaliyete geçmesiyle beraber bir çok kişinin burada istihdam edileceğini, ayrıca ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Soylu, “Şu anda 30 bin hemen akabinde 50 bin ardından da 90 bin ton bir üretim burada gerçekleşecektir. Bu Türkiye’nin çinko ithalatının yüzde 38’ini karşılayacaktır. 250 milyon dolarlık bir yatırımı da beraberinde getirmiş olacak” dedi.

Tesiste incelemelerini tamamlayan Bakan Soylu, helikopterle Batman’a hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.