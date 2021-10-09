Siirt’te tefecilik operasyonu: 3 kişi yakalandı

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Siirt’te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik suçunu önlemek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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