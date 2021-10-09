Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Siirt'te uygulama noktasında, bir kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, kentte Kilit3 uygulama noktasında bir şahısta yapılan aramada 10.32 metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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