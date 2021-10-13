Siirt´te, kaçak sigara denetimi yapan sahte polisler yakalandı



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´de kendilerini polis olarak tanıtıp kaçak sigara denetimi yapan, işlem yapmama karşılığında iş yerlerinden sigara alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kent merkezinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişini, bazı market ve bakkallara giderek kaçak sigara uygulaması yaptıklarını söyleyip, iş yeri sahiplerinden işlem yapmama karşılığında, sigara alarak ayrıldıkları ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin, 06 BIM 719 plakalı otomobiliyle kendilerini bekleyen kişiyle birlikte iş yerinin önünden ayrıldıkları görüldü.

Mobese kameralarından aracın, Kurtalan´a doğru gittiğini belirleyen ekipler, ilçe girişinde önlem aldı. Uygulama noktasında durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 oyuncak silah, 2 polis yaka arması ve 320 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.FOTOĞRTAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU / M. Yücel DURAK / SİİRT/ DHA

2021-10-13 12:31:47



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