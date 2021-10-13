Siirt'te 8 ülkeden gençler 'Yumurta Bayramı Şenliği'nde buluştu

Siirt'te 8 ülkeden 30 gencin katılımıyla 'Yumurta Bayramı Şenlikleri' düzenlendi.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt'i Geliştirme ve Kalkındırma Derneğince (GELDER), 'Benim bayramım, senin bayramın' temasıyla düzenlenen şenlik, kent merkezi 15 Temmuz Meydanı'nda yapıldı. İtalya, Rusya, Slovakya, Romanya, Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Hırvatistan'dan gençlerin katıldığı şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu, davetliler arasında yumurta ve halat çekme yarışı yapıldı.

Unutulmaya yüz tutan bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren GELDER Başkanı Tuba Eldemir, şenliğe katılanlara teşekkür etti. Eldemir, “Bizim buradaki amacımız Siirt’te yıllardır çok eskiye dayanan yumurta bayramımızı tekrardan canlandırmak istiyoruz. Bu bayram bizim unutulmaya yüz tutan kültürler arasında yer alan bir bayramımız. Bizi bunu tekrardan projelendirerek 8 farklı ülkeden 30 katılımcı getirerek projemizi tekrardan canlandırmak istiyoruz. Bugün burada yumurta şenliği yapacağız. Aramızda küçük öğrencilerimizde var beraber yarışmalar yapacağız. Yüzler boyanacak farklı etkinlikler yapacağız. Hem bayramımızı yapacağız hem de Siirt’ti tanıtacağız” dedi.

Hırvatistan’dan katılan 21 yaşındaki Gloria Oli, Siirt’te olmaktan ve şenliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Oli, “Buraya geldim ve bu festivaline katılma fırsatı buldum. Siirt’i Geliştirme ve Kalkındırma Derneğine teşekkür ediyorum. Etkinlikleri, kültürümüzü ve geri kalan faaliyetlerden bayağı memnun. Çok sevmişler” diye konuştu.

Rusya’dan katılan Mahkkabat Ivonoc ise, “Siirt’te geldiğim için çok mutluyum. Buranın kültürünü, aktivitelerini kısacası her şeyini çok sevdim. Ayrıca soğuk baklavaya da parantez açmak istiyorum. Ülkeme dönünce tüm arkadaşlarına burayı tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.

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