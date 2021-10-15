Siirt’te kıyılmış tütün ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan aramada kıyılmış tütün ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 61 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa bin 406 TL para cezası kesildi.

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