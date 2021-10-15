Emniyet Müdürü Yılmaz’dan engelli çocuğa akülü araba

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Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli çocuğa akülü araba hediye etti.

Siirt İl Emniyet Müdürüne ulaşarak 6 yaşındaki bedensel engelli kızları içi akülü araba isteyen Erbek ailesinin isteğini yerine getiren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, aileyi Esma’nın eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etti. Aile ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, akülü arabayı aileye teslim etti.

Anne Gülistan Erbek isteklerini kırmayıp kendilerine akülü araba alan İl Emniyet Müdürü Yılmaz’a teşekkür etti.

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