Narkotik polisinden 96 kişiye eğitim

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Siirt’te uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri verilmeye devam ediliyor.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Siirt kent merkezinde Selami Değer Anadolu Lisesi ve Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik iki oturum halinde, 96 kişiye, en iyi narkotik polisi anne eğitimi semineri düzenlendi. Düzenlenen seminerde 'Uyuma' projesi tanıtılarak, 'İki Ekmek' adlı kısa film izlettirildi.

Eğitimlerin diğer okullarda da devam edeceği öğrenildi.

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