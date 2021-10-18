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Siirt’te PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişinin acısı dinmiyor Teröristler 13'ü çocuk 22 kişiyi katletmişti 28 yıldır dinmeyen acı

İHA

Siirt’te PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişinin acısı dinmiyor Teröristler 13'ü çocuk 22 kişiyi katletmişti 28 yıldır dinmeyen acı

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk, 22 kişinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyündeki şehitlikte bir araya gelen Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları ve vatandaşlar katliamı kınadı. 28 yıl önce Derince köyünde 22 masum insanın terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini dile getiren 9 aylıkken şehit edilen Leyla Erdem’in babası Yılmaz Erden, PKK terör örgütünün çocuk ve kadınları katlettiği katliamın acısını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi. Katliamın yaşandığı zaman asker olduğunu, birliğinden izin alarak köye geldiği günün sabahında acı haberi aldığını söyleyen Erdem, “Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993 tarihinde PKK tarafından köyümüze baskın düzenlendi. Ailemizden 22 nüfusu kaybettik. 9 bayan, 13 çocuk olmak üzere 22 masum vatandaşımız şehit edildi. 9 aylık bebeğim, kızım Leyla Erdem. Ona doyamadan cenazesine geldim. Büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Bu duygularla beraber, yapılan bu zulmü Allah hiçbir zaman yanlarına bırakmasın” dedi.

"PKK yıllardan beridir Kürtlere sadece zulüm yaptı"
Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, terör örgütü PKK'nın 'bebek katili' olarak tescil edildiği Baykan ilçesindeki Derince köyünde katledilen, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu 22 vatandaşı rahmetle andıklarını söyledi. Şehitoğlu, “1993 senesinde bundan tam 28 yıl önce eli kanlı terör örgütü PKK tarafından Derince köyümüze saldırı düzenlendi. 9’u bayan, 13’ü çocuk olmak üzere 22 vatandaşımızı şehit ettiler. Buraya geldiğimizde bir kez daha öğrendik ki terör örgütü Kürtlere sadece zulüm yapmış, Kürtlere zarar vermiş. 93 senesinde buraya gelmişler, 9’u bayan, 13’ü çocuk olmak üzere 22 vatandaşımızı hunharca şehit etmişler. Burada katliam yapmışlar. 9 aylık olan bebek Leyla Erdem’i de orada şehit etmişler. Bunlar o kadar vicdansız ve cani insanlar ki ne çocuk, ne kadın, ne yaşlı tanıyorlar. Bunların kesinlikle Kürtlükle alakası yoktur. Bunlar yıllardan beridir Kürt adı altında Kürtlere sadece zulüm ettiler. Kürt'ün çocuğunu öldürdüler, Kürt'ün annesini öldürdüler, Kürt'ün yuvasını yaktılar, Kürt'ü köyünden ettiler, bunlar bu ülkede Kürt'ü Türk'e, Türk'ü Kürt'e kırdırmaya çalıştılar. Rabbim devletimize güç, kuvvet versin. Şehit ailelerimize sabır versin. Bizler de güvenlik korucuları olarak, şehit aileleri olarak her daim devletimizin emrindeyiz. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz İnşallah” diye konuştu.
Katliamda ablası Leyla bebeğin yanı sıra annesi Merdiye, babaannesi Hanım, halası ve 2 kuzenini kaybettiğini dile getiren Ali Erdem ise “1993 yılında PKK’lı teröristler tarafından yapılan eylemde ailemizden 22 kişiyi kaybettik. 22 kişi içerisinde 6’sı kendi ailem olmak üzere biri 9 aylık ablamdı. Gerçekten zor bir şey. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın. İnşallah yavaş yavaş tükeniyorlar, bitiyorlar. Onlara yardım edenler de İnşallah günü gelir, yerini bulur. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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