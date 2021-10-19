Siirt’te ağaçlandırma çalışmaları başladı

Siirt kent merkezinde yapımı devam eden Hz. Fakirullah Caddesinde ağaçlandırma projesi için kurulan özel ekip, caddede ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Hz. Fakirullah Caddesinde yapılan çalışmalar kapsamında, özel peyzaj ekibi tarafından belirlenen cadde boyunca ağaç dikim ve yeşillendirme çalışmalarına başladı. Kentin vizyon projeleri arasında yer alan cadde üzerinde Siirt Belediyesi tarafından 24 farklı bitki türü ve yaklaşık 130 adet büyük boy ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda cadde ortasında eskiden var olan iş yerleri yerine süs havuzları ve yeni ağaçlar olacak. Caddenin kasım ayında tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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