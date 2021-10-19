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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle ve köy muhtarları Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti

İHA

Mahalle ve köy muhtarları Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti

19 Ekim Muhtarlar Günü ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Köy ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Meydanın da gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Muhtarlar adına konuşma yapan Eğlence Köyü Muhtarı Abdusselam Olğaç, muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirtti.
Çelenk sunma töreninin ardından köy ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Devletimiz ile milletimiz arasında köprü vazifesi gören, demokrasimizin ayrılmaz parçası, kıymetli muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’te huzur ve güven iklimi ile birlikte hizmetlerin ve yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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