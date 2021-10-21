Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, sondaj çalışmalarını inceledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile birlikte SiirtEruh arasında Ilısu baraj göletti üzerinde yapılması planlanan Viyadük, tünel ve sondaj çalışmalarını yerinde İnceledi.

Botan Vadisi milli park alanına giden Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler Viyadük ve tüneller ile sondaj çalışmalarının yürütüldüğü alanı tekne ile gezerek, yapılan çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri Ilısu projesi 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatlarıyla Tarım ve Orman ve Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından “Gökçebağ Köprüsü” alanında yürütülen sondaj ve proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebağ köprüsü; Ilısu Baraj göl sahası altında kalan SiirtEruh karayolundan istifade eden Eruh Bağgöze bölgesinde bulunan 35 köyün ile ŞırnakGüçlükonak ilçesine bağlı 15 köye ulaşımı sağlayacak ayrıca Botan Milli Parkı'nda turizmin canlandırılmasına çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Eğlence köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Eğlence köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti. Bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş ile ilgili bilgi aldı.

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