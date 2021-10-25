Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu tandır ekmeğini Mehmetçikle paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu tandır ekmeğini Mehmetçikle paylaştı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu tandır ekmeğini Mehmetçikle paylaştı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında Eruh ilçesi ve ilçeye bağlı Okçular köyünü ziyaret ettiğinde kendisine ikram edilen tandır ekmeğini Mehmetçik ile paylaştı.
Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Eruh ilçesini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Eruh ilçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Daha sonra Okçular köyüne geçen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine ikram edilen tandır ekmeğini, Mehmetçikle paylaştı. Köydeki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alarak çeşitli hediyeler dağıttı.
Köyde ‘Acar’ ailesinin düğün merasimine de katılan Vali Hacıbektaşoğlu, genç çiftlere mutluluklar diledi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt Merkeze bağlı Sağırsu köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçiklerle bir araya geldi. Bölgede güvenlik ve asayiş ile ilgili askeri yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt’te döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yatırımları yerince denetledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yatırımları yerince ...
Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.