Jandarma okul servis araçlarını denetledi

Siirt Jandarma trafik ekipleri tarafından kentin belirli yerlerinde okul servis araçlarında kontroller yapıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte geleceğin güvencesi olan öğrencilerin okul servis araçları ile okullarına gidiş ve gelişlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sağlanması için Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından taşıma hizmeti yapan araç ve sürücüler “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” ve diğer mevzuatlar çerçevesinde denetlendi. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca güvenli bir şekilde taşınması, trafik kazalarının azaltılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması, 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji hedefleri doğrultusunda trafik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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