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Kuraklık üreticiyi vurdu, 1 tondan 200 kilogram verim alındı

İHA

Kuraklık üreticiyi vurdu, 1 tondan 200 kilogram verim alındı

Siirt’te toplanan bıttımlar damlara serilmeye başlandı. Bu yıl kuraklıktan dolayı 1 tondan 200 kilogram ürün elde edilmesi üreticiyi üzdü.
Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı. Üreticiler bu yıl salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı. Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde çiftçilik yapan Ahmet Yeşildağ, bu yıl yetersiz yağış sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşadıklarını söyledi. Yeşildağ, "Bu sene çok bıttım var. Geçen sene 300 lira iken bu sene 400 liraya gitmesi bekleniyor. Bunun en büyük sebebi kuraklık. Bıttımlar bu sene hepsi boş. Ürün çok var ama içi boş. Bir tondan 200 kilogram geliyor. Buda üreticiyi üzüyor açıkçası, en büyük nedeni de kuraklık” dedi.
Siirt’e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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