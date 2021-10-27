Siirt Kitap Fuarı 6'ncı kez açılıyor

Siirt Kitap Fuarı, 6'ncı kez kitapseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Siirt Kitap Fuarı her yıl daha kapsamlı ve zengin bir içerikle büyüyerek gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destek verdiği, 6'ncı Siirt Kitap Fuarı 17 Kasım tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Siirt’in sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunan Siirt Kitap Fuarı, Siirt Valiliğinin yanı sıra, bu yıl Siirt Belediyesinin de desteğiyle tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüşüyor. Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta büyük mesafeler kat eden Siirt Kitap Fuarı, yolculuğunu bu yıl da “Geleceğe Bir Kitap Aç” diyerek sürdürüyor.

Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından yazarların kente konuk olacağı öğrenildi.

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