Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt´te esnaf ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Siirt'e geldi. Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Akşener, sorunları ve taleplerini dinledi. Akşener, Siirt'teki ziyaretlerinin ardından kara yoluyla Kurtalan ilçesine geçti.DHA-Politika Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU
2021-10-28 14:56:54
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