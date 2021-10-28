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Siirt fıstığı dünya pazarında yerini aldı Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret etti

İHA

Siirt fıstığı dünya pazarında yerini aldı Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesindeki tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Siirt fıstığının 'Fistalora' ve 'Siirt'ten' markalarının yanı sıra 'Anadolce' ve 'Doluharman By Anodolce' markalarıyla da raflarda yerini alacağını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt fıstığı dünyanın en iyi lezzetleri arasına girdiği ve bu anlamda pazarlamada Siirt fıstığına üstünlük sağlayacağını söyledi. Hacıbektaşoğlu, “Belçika lezzet akademisinde bütün dünya çapında yıldızlı gurmelerin puanlamasıyla tamamen ürünün markasının nereden geldiğinin bilmeden tamamen tadına göre test edilen fıstığımız ürünler içerisinde fıstığımız 3 yıldız aldı. En yüksek standardı aldı Siirt Fıstığı. Bu bizde pazarlama da Siirt fıstığına çok büyük üstünlükler sağlayacak. İnşallah daha fazla fıstık işleyeceğiz. Daha fazla fıstık satacağız. İnşallah fıstık değerini bulacak” dedi.
Avrupa'nın önde gelen şef ve gurmeleri bünyesinde buluşturan ‘Uluslararası Tat Enstitüsü', gerçekleştirdiği ‘2021 Tat Değerlendirmesi' sonucunda ‘Siirt Fıstığı üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) her yıl dünya çapında tüketicilere sunulan gıda ve içecek ürünlerinin tat performansını değerlendiriyor. Siirt'in marka ürünü ve eşsiz lezzetiyle Türkiye'de en çok tercih edilen Siirt Fıstığı, yılda bir defa Belçika'nın Başkenti Brüksel'de düzenlenen dünyanın en iyi şef ve gurmelerinin katıldığı Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 100 üzerinden 92,4 puanla üç yıldızın tamamını alarak, dünyanın en lezzetli fıstıkları arasında yerini aldı.
Ziyaret programı, Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında, düzenlenen Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş, yönetim kurulu toplantısı ile sona erdi.

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