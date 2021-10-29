Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarpan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana geldi. 21 B 911 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 SEF 46 plakalı araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.