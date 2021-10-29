Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışma kapsamında, önceki yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 4 farklı adrese yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere incelemek üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2021-10-29 11:46:46
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