Siirt’te özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti

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Siirt’te özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri beğeni topladı.

Özel harekat polisleri, önce koordineli bir şekilde metruk binaya girdi, daha sonra savunma teknikleriyle şüphelileri nasıl etkisiz hale getirdiklerini gösterdi. Polis ekiplerine verilen profesyonel eğitimler nefes keserken, eğitim anları film sahnelerini aratmadı. Özel harekat polislerinin eğitimi emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, görüntüleri izleyen vatandaşlardan video büyük beğeni aldı.

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