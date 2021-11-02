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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSGEB’ten aldığı destekle iş kadını oldu

İHA

KOSGEB’ten aldığı destekle iş kadını oldu

Siirt kent merkezinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle tekstil atölyesi açan 2 çocuk annesi Selvi Çağlın, eşini yanına alarak bölgeye hitap edecek parça ve kıyafet dikiyor.
Atölyede kendi üretimlerini gerçekleştirdiklerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Selvi Çağlın, şu anda 6 çalışanla diktikleri kıyafetleri taleplere göre çevre illerine sattıklarını söyledi. Çağlın, “2 çocuk annesiyim. Yaklaşık 4 senedir Siirt’teyim. 8 seneden beridir tekstille uğraşıyorum. Ne yapabilirim diye düşündüm eşimde bu sektörün içinde olduğu için onunla beraber böyle bir işletme açmayı düşündük. İkimizde tekstille uğraşıyorduk. KOSGEB’ten destek verdiler bize. Yaklaşık 160 bin lira destekte bulundular. Makinelerimizi onların sayesinde aldık. Şuanda 6 işçi yanımızda. Allah’ın izniyle ileriye dönük götüreceğimizi düşünüyorum. Şu an 6 işçi var yanımızda ileriki zaman da işçi sayımızı ve makine sayılarımızı da yükseltebileceğimizi düşünüyorum” dedi.
KOSGEB'in desteğiyle gerekli makine ve araç gereçleri aldıklarını ve eşine destek olmak için beraber çalışmaya başladıkları dile getiren Yakup Çalgın, işlerinin şu an için çok iyi olduğunu söyledi. Çağlın, “Siirt’te başka bir firmada ustabaşı olarak çalışıyordum. Eşim geldi dedi ki böyle bir projem var KOSGEB’ten destek alalım dedi. Benimle beraber çalışır mısın, bende çok memnun ve mutlu oldum. Devletimizin uyguladığı KOSGEB desteğiyle dükkanımızı açtık. KOSGEB’e çok teşekkür ediyorum. Şuan 6 işçiyle beraber çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda iş potansiyeli olduktan sonra makinelerimizi çoğaltarak eleman sayımızı artırarak Siirt halkına da bir katkımız olacak hem de devletimize de katkımız olacaktır” diye konuştu.

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