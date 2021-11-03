Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Günlük 150 aileye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ailelerin sosyal durumlarına göre günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal tesislerinde aşçılar tarafından hijyen ve temizlik standartlarına uygun hazırlanan yemekler, görevliler tarafından aileler ziyaret edilerek, yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Haftanın 5 gününde 150 aileye yemek hizmeti veriliyor.

Yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek, her gün evlerine kadar yemeklerini getiren belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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