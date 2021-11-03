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Terör örgütü FETÖ’nün işsiz bıraktığı hoca adına müze açıldı

İHA

Terör örgütü FETÖ’nün işsiz bıraktığı hoca adına müze açıldı

Siirt Üniversitesinde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Müzesi ve Sergi Salonu düzenlenen törenle açıldı.
Siirt Üniversitesinde (SİÜ) Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın eserlerinin yer aldığı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Müzesi ve Sergi Salonu düzenlenen törenle açıldı. SİÜ Kezer Yerleşkesindeki İlahiyat Fakültesinde açılan müze ve sergi salonunun açılışında, SİÜ'de 7 yıl görev yapan Sırma'nın bölgenin yetiştirdiği büyük bir değer olduğunu dile getiren Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, medeniyetler, kültür, eğitim ve evliyalar şehri Siirt, medeniyetinin tüm izlerini taşıdığını, İbrahim Hakkı, İsmail Fakirullah ve Sultan Memduh gibi nice alimler yetişmiş ilim tahsil etmiş, İhsan Süreyya Sırma hocanın da onlardan biri olduğunu söyledi.
SİÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığından 2 yıl önce emekli olan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yıllar önce Siirt'te bir üniversitenin kurulmasının hayalini kurduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Sırma, “Hep hayal ediyordum acaba Siirt’e bir üniversite olur mu? Acaba orada bize bir hocalık düşer mi diye hayal ediyordum. Fakat Allah lütfetti Fransa’nın başkenti Paris dönüşü bizi Erzurum’a verdiler. 20 yıl Erzurum’da kaldıktan sonra Sakarya’ya gittik. Ama Sakarya da maalesef birkaç sene önce Türkiye’yi buhranlara sokan bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) belasıyla karşılaştık. 2 sene çalıştıktan sonra görevime son verdiler. Orada maaşsız kaldım. Acaba kitaplarımı satıp öyle geçinsek olur mu diye. Çok uğraştım kendi nefsimle ama bir türlü gönlüm razı olmadı. Allah razı olsun hanım da bir şey istemedi. O kitapları satmak onunla ekmek parası bulmak içimden gelmiyordu doğrusu. Onları sakladım. Sonra Viyana’ya gittik. Viyana’da Rabbim başka bir kapı açtı orada hocalık yaptım. Orada da bir çok kitap aldım. Türkiye ye geldim. Sonra beni memleketime istediler. Buraya geldik. Hoca arkadaşlarla çok güzel günler geçirdik. O maaşsız olduğum günlerde yurt dışı konferanslarda verilen bir iki tane objeyi satmak istedim ama içim elvermedi. Onları demek ki bugün ki müzemize hediye etmek nasipmiş” dedi.
SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ise İhsan Süreyya hocanın üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptığını söyledi. Şındak, "Şuanda bulunduğumuz İlahiyat Fakültesinin dekanlığını yürüttü. Beraber çalışma fırsatımız oldu. Elhamdülillah, hamd olsun bugünleri gösterene. Bugün çok güzel bir gün hepimize bütün memlekete hayırlı olsun” diye konuştu.
3. sınıf öğrencisi Rabia Nur İşçi de, “Siirt Üniversitesinde okuyorum. Bugün burada bulunmaktan çok gurur duyuyorum. İhsan Süreyya Sırma gibi bir hocanın konferanslarına katılmak. Kütüphanesini gezmek. Kitaplarını okumak çok gurur verici bir şey. Kaleme aldığı kitaplar olsun tarih kitapları, tanıtım kitapları var onları okumak deniz’de derya gibi bir şey. İnsanlara bilgi katan bir şey” şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencisi Sibel Gümüşten ise, “Bu müzenin açılışı çok heyecan verici bir şey. İhsan Süreyya hoca dersimize katılamadı. Yüz yüze bir eğitimimiz olmadı. Ama bir çok konferansında bulundum. Müzenin açılışında bulundum. Hepimiz heyecanlıyız. Gördüğünüz üzere birçok eseri var. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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