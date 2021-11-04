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Siirt'te yatılı Kur'an kursunda istismar davasında tahliye

DHA

Siirt'te yatılı Kur'an kursunda istismar davasında tahliye


SİİRT, (DHA)SİİRT'te Tillo Yatılı Kur'an Kursu'nda, 15 yaşındaki erkek çocuğu aylarca cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan D.M., çocuğun ifadesini değiştirmesinin ardından yapılan ara duruşmayla tahliye edildi.
Olayın yaşandığı 2019'da 15 yaşında olan çocuk, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine istismara maruz kaldığı anlattı. İzleme Merkezi, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı, olayların belirttiği şekilde gerçekleştiği yönünde görüş oluştuğunu belirten bir rapor hazırladı. Çocuğun bedeninde de anlatımlarıyla uyumlu izler bulundu. Adli Tıp Raporu'nda da anlatımı doğrular nitelikte bulgular ayrıntılı şekilde yer aldı. Çocuk ifadesinde Eylül 2019'dan Mart 2020'ye kadar defalarca istismar edildiğini, D.M.'nin kendisine, "Bunları anlatırsan kıyamet kopar" dediğini anlattı.
İfadesi alınan bir hizmetli, çocuğun kendisine sorunlar yaşadığını ve yurttan ayrılmak istediğini söylediğini savcılığa aktardı. Olay üzerine, Kur'an kursunda öğretici olarak görev yapan D.M., 12 Ekim'de tutuklandı. Soruşturmada, Siirt Savcılığı, D.M. hakkında 13 Ekim'de iddianame hazırladı. Çocuğun, aynı kursta öğrenim gören bir akrabası da istismar olayını bildiğini, akrabası olan çocuğun kendisine durumu anlatarak, yurttan ayrılmayı düşündüğünü ifade ettiğini söyledi.
İDDİALARI REDDETTİ 
Siirt Savcılığı, gelen rapor ve verilen ifadelerin ardından D.M.'nin ifadesini aldı. D.M., ifadesinde yurttan ayrılmak isteyen çocuğun, bu nedenle yalan söylediğini, ayrılma düşüncesi nedeniyle kendisiyle birkaç kez özel görüşme yaptığını ancak iddialarının doğru olmadığını söyledi. D.M., ifadesi alındıktan sonra 12 Ekim'de, sevk edildiği nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
ÇOCUK İFADESİNİ DEĞİŞTİRİNCE TAHLİYE EDİLDİ
Önceki gün yapılan ara duruşmada, çocuk ifadesini değiştirerek, D.M.´nin herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme D.M.´nin tahliyesine karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Siirt SİİRT, (DHA)
2021-11-04 21:57:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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