Siirt’te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Siirt’teki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim programı açılış törenine, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanı Eyüp Özdemir, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, kurum müdürleri ve kent genelinde görev yapan güvenlik korucuları katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve korucuların tanıtım filminin izlettirilmesiyle başlayan programda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bu aziz millet, askeri, polisi, jandarması ve siz değerli güvenlik korucuların fedakar çalışmaları sayesinde rahat ve huzur içinde yaşadığını söyledi. Türkiye’nin büyük bir devlet ve çok büyük medeniyetin temsilcisi olduğuna dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, “Bizler çok büyük bir milletiz. Çok büyük bir devletiz. Allah bu millete, bu devlete ay yıldızlı bayrak altında İslam’ın bayraktarlığını yapmayı nasip etti. Çok büyük bir medeniyetiz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce 1918 Mondros mütarekesi ile bizleri Osmanlıyı dağıtmaya çalışanlar, Osmanlı coğrafyasına fitne sokarak, bir derece başarılı oldular ancak bu bayrağı Allah’ın izniyle indiremediler. Hazreti Ömer'den (r.a) bu yana bu topraklar İslamla tanışmıştır. Selahattin Eyyubi haçlılara geçit vermemiştir. Sultan Alparslan 1071 yılında kefenini kuşanarak bu topraklarda devlet kurmuştur. Tabi Osmanlıyı bölmek parçalamak yıkmak isteyen güçler durmamıştır. Hiçbir zaman da durmayacaklardır. İşte 1984 yılında Eruh ve Şemdinli baskınlarını yapan PKK bölücü terör örgütü bu güçlerin maşasıdır. Türkiye Cumhuriyetini ve aziz milletimizi bölmek, yıkmak için kurulan aynı oyunların devamıdır. Ama hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır, Allah’ın izniyle olamayacaklardır. Bu kadim şehrimiz Siirt ilinde de çok büyük acılar yaşanmıştır. Ve kahraman korucularımızın bu mücadelede çok büyük başarıları vardır. Ben 21 sene önce Siirt ilinde çalıştım. Terör örgütünün birçok vahşetine ve yaptığı katliamlara şahit olduk. Bölgemiz bu şekilde büyük katliamlara büyük olaylara ve büyük acılara maruz kaldı ama hiçbir zaman bundan korucularımız yılmadı. Vatanları, aileleri, köyleri, bayrakları için canlarını siper ettiler, canlarını verdiler. Dolayısıyla bu iman, bu vatan sevgisi karşısında sarsılmaz iman karşısında Türkiye’nin hiçbir düşmanı başarılı olamayacaktır. Sizlere güveniyoruz. Bizler bugün Allah'a şükür çok büyük imkanlarımızla terörle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. El birliği ile güvenlik güçlerimizle omuz omuza terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede siz kahraman korucularımızın mücadelede gösterdiğiniz kahramanlıklardan dolayı hepinizi kutluyorum. Hain bölücü terör örgütü topluma korku salmak, toplumu sindirmek yine hayatı zindan etmek için, çoluk çocuk demeden, kadın, erkek yaşlı demeden bütün masum insanlarımızın kanına girmiştir. Bunların tek derdi Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak ve milleti bölmekten başka hiçbir dertleri yoktur. Çünkü onların sahipleri onlara o görevi vermiştir. Bölücü Terör Örgütü bunun için kurulmuştur ve bu görevlerine devam etmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe bu saldırılar durmayacak, 15 Temmuz öncesi din istismarı yaparak milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe teşebbüsü, aziz milletimizin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, milletimiz, darbecilere geçit vermeyerek, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu bakımdan milli birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Son olarak, hizmet içi eğitimin hazırlanmasında katkıları olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, hizmet içi eğitim programına destek veren öğretim üyelerine ve destek olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu duygularla; hizmet içi eğitim programının hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ise, “Korucular Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanımızın desteği ve Bakanımız Süleyman Soylu‘nun talimatlarıyla kuruldu. 2016 yılından bugüne kadar korucularımızın temel meseleleri ile yakından ilgilenmeye gayret göstermekteyiz. Güvenlik korucularımızın görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen göstermekteyiz. İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz ile birlikte hazırladığımız eğitim programının kapsamı milli ve manevi değerlerimizin paylaşımından oluşmaktadır. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can siperane mücadele eden kahraman güvenlik korucularımız bölgede terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edeceklerdir. Bu vesileyle himayelerinde yürüttüğümüz projelerimizi desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu‘ya şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen güvenlik korucularımızı rahmetle anıyor, gazi olan korucularımıza sağlıklı uzun bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Seminer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bingöl’ün eğitim vermesi ve soru cevapla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.