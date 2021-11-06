Sürücüler trafik kurallarına karşı uyarıldı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü 'radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli hem gezici hem de sabit uygulama yapan radar ekipleri, 7 gün 24 saat şehir içi ve şehirlerarası yollarda hız limitlerini aşan sürücüleri tespit ediyor. Tam donanımlı araçlarda görev yapan bu ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, hatalı şerit değiştirmek gibi çok sayıda kural ihlalini de yüksek çözünürlüklü kameralarla anında tespit ediyor. Dikiz aynasına CD takmak, plakadaki sayıları sprey boya ile boyamak gibi yöntemlerin faydasının olmadığını belirten radar ekipleri, “Radar cihazından yalnızca hız limitlerine uyarak korunabilirsiniz. Onun dışındaki tüm yöntemler gerçekten uzaktır. Sürücüler aracı görünce frene basıyor ancak radar cihazı kilometrelerce öteden zaten o aracın hızını tespit etmiş oluyor. Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil. Trafikte hayatımızı korumanın ve idari para cezalarından korunmanın tek yolunun hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.