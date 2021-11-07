Siirt’te şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a tepki

İHA

Siirt’te şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a tepki

Siirt'te şehit yakınları, yaptıkları basın açıklamasıyla Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, Siirt Garnizon Şehitliği'nde basın açıklaması yaptı. Şehitoğlu, geçtiğimiz gün Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınayarak, "Bizler burada şehit olmayı beklerken, bazı kendini bilmez siyasetçilerin kalkıp şehit ailelerimize hakaret etmesi hangi akla ve vicdana sığar ki. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Geçirenler, karşısında bizi bulacaktır. Sözde milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ailemize sarf ettiği alçakça sözler asla kabul edilemez. Kürdistan naraları atanlara karşı sus pus kesilen bu insanlar söz konusu şehit ailesi olunca haysiyetsizce küfür etme cüretinde bulunabiliyorlar. Bu millet bu tür insanları çok iyi tanıyor ve çok iyi biliyor. Bugün burada hep birlikte bu tür alçaklıklara izin vermeyeceğimizi ve her daim bu alçakların oyunlarının başlarına yıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Sözde milletvekili Lütfü Türkkan kalkmış özür dilemiş fakat bunun özrü asla kabul edilecek bir özür değildir. Kendisi özür diledikten sonra istifa etse bile hem partiden hem vekillikten ve tamamen siyasetten istifa etse bile ne ruhen ne vicdanen ne de bedenen rahat etmeyecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücüler trafik kurallarına karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Sürücüler trafik kurallarına karşı uyarıldı
Siirt’te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt’te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim ...
Siirt'te yakalanan sahte avukatın 6 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Siirt'te yakalanan sahte avukatın 6 aydan 4 yıla ...
Aileler talepte bulundu, Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz 5 aileye yardım etti
YEREL HABERLER Aileler talepte bulundu, Siirt İl Emniyet Müdürü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.