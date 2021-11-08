Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Geleceğe Bir Kitap Aç' sloganıyla kapılarını açan, 100 yayınevinin katıldığı ve 7 gün boyunca her kesimden vatandaşların yoğun ilgisine sahne olan Geleneksel 6. Siirt Kitap Fuarı sona erdi.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Siirt Belediyesinin destekleri ile düzenlenen fuara, 63 yazar, 100 yayınevi katılırken, fuar boyunca yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara da yönelik çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi. Sadece Siirt’in değil, bölgenin de kitap fuarı olma kimliği taşıyan fuarda, kentin kültürsanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük bir katkı sağlandı. Siirt'in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan 6. Siirt Kitap Fuarı bölge halkının ve Siirtlilerin büyük beğenisini kazandı.

Kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar, fuarın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve bu tür etkinliklerden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.