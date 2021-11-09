Siirt’te şafak vakti terör operasyonu Aralarında HDP’li meclis üyesinin de olduğu 5 kişi gözaltına aldı

Siirt’e terör soruşturması kapsamında aralarında HDP’li meclis üyesi ile eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, aralarında HDP’li eski yöneticilerinin bulunduğu 5 kişi hakkında arama kararı olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

Siirt merkez Ulus, Yenimahalle ve Çağlı mahallelerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sosyal medya ve benzeri yerlerde örgüt propagandası yapan aralarında HDP’li meclis üyesi ile eski yöneticilerinin olduğu 5 kişiyi evlerine yaptıkları şok baskınla gözaltına aldı.

Gözaltına şüpheliler sorgularının yapılması için Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

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