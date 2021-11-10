Siirt’te fırında çıkan yangın korkuttu

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Siirt'te ekmek fırınında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Zaman Sitesi mevkinde bir fırında meydana geldi. Şefik Kılıçaslan’a ait ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının binadaki katlara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ekmek fırını kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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