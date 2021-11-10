Emniyetten sağlık personellerine eğitim

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Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde Siirt’te eğitim gören 88 acil sağlık hizmetleri personeli, ‘Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı’ eğitimi aldı.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen eğitimde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, sağlık personellerine Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım eğitimi verdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından 4 ayrı gurup halinde 88 personele verilen eğitimde, olay yerinde yapılması gerekenler ve temsili olay yeri incelemesi konusunda teorik ve pratik bilgiler verildi.

Kurs sonunda personellere sertifikaları verildi.

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