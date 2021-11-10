Siirt’te 480 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltında

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 480 gram kubar esrar madde ele geçirilirken, araçtaki bulunan 4 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

SiirtKurtalan yolu Kezer bölgesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 480 gram kubar esrar madde ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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