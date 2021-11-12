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Siirt’te sürücülere “Bi Hareketine bakar Hayat” sloganıyla emniyet kemerine dikkat çekildi

İHA

Siirt’te sürücülere “Bi Hareketine bakar Hayat” sloganıyla emniyet kemerine dikkat çekildi

Siirt kent merkezinde trafik polisleri 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası ile sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına katılan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu araçları denetledi, sürücü ve yolcuları uyararak, trafik kurallarına uymaları yönünde öğütler verdi. Siirt kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında gerçekleştirilen uygulamanın ardından açıklama yapan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kampanya kapsamında arkadaşlarımızla beraber bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Trafik kazalarında yaralanmaların önemli bir kısmı emniyet kemeri takmamaktan dolayı meydana geliyor. Emniyet kemeri takmak yaralanmaların yüzde 65’ini önlüyor. Bu nedenle önemli. Az önce baktığımızda yalnızca sürücülerin kemer taktığını, yan ve arka koltuklarda oturan yolcuların emniyet kemeri takmadıklarını gördük. Bunlar aslında daha da korumasızdırlar. Bu nedenle herkesin emniyet kemeri takması gerekiyor. Trafik kazalarında ölümleri ve yaralanmaları önlemek için herkes, her şeyi yapmalıdır” dedi.
Vali Hacıbektaoşğu denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ve bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacağını sözlerine ekledi. Denetim yapılan araçlardaki yolculara maske, çocuklara da boyama kitapları, düdük ve balon dağıtıldı.
Denetimlere Emniyet Müdürü Aziz Halit Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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